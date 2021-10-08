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أخبار محلية > استشاري عيون يوضح الحالات التي تتطلب التوجه للطوارئ.. ومواعيد الفحص الدوري
08/10/2021   11:33 ص

استشاري عيون يوضح الحالات التي تتطلب التوجه للطوارئ.. ومواعيد الفحص الدوري

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أوضح استشاري طب وجراحة العيون محمد قوقندي، حالات العيون التي يجب على الأشخاص التوجه بسببها لمراجعة الطوارئ بشكل فوري.

وبيّن قوقندي، أن تلك الحالات تتضمن الألم الشديد بالعينين، والاحمرار الشديد فيهما، والصداع الشديد حول العين، وعدم الرؤية بوضوح، وفقدان البصر، وإصابة العين بشيء خارجي.  

ونوه إلى أن الكشف الدوري على العيون له عدة مراحل تبدأ من عمر 6 شهور مع تكرارها بسن الثلاث سنوات، ومن ثم في عمر المراهقة، ويتواصل بشكل منتظم بعد سن الأربعين.  وفق “أخبار 24”.

ونصح في مداخلة مع برنامج “سيدتي” على قناة “روتانا خليجية”، مرضى السكري والأمراض المزمنة التي تؤثر على العيون بتحديد مواعيد دورية مع الأطباء لإجراء الفحص.  

وأشار إلى أن مسألة تسبب استعمال الجوال بالظلام في العمى لم تثبت علمياً، لكن يجب الحذر لأنها تزيد من إرهاق العين، والصداع، وجفاف العيون، والأرق. 

 

استشاري عيون يوضح الحالات التي تتطلب التوجه للطوارئ.. ومواعيد الفحص الدوري

أخبار محلية
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