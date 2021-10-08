عبدالرحمن بن مساعد يروي موقفاً طريفاً مع طلال مداح.. وهذه أمنيته بشأن كاظم الساهر

روى الأمير عبدالرحمن بن مساعد، موقفاً طريفاً جمعه بالفنان الراحل طلال مداح خلال كواليس أوبريت “كتاب مجد بلادنا”، ومدى إمكانية قبوله بالتعاون من جديد مع الفنان كاظم الساهر.
وقال الأمير عبدالرحمن، إنه كان يمزح مع الفنان طلال مزحاً ثقيلاً، ومن هذه المواقف حديثه معه بأنه يحتاج للحضور مبكراً للتدرب لمدة أسبوع على ركوب الخيل للظهور بالأوبريت.
وأضاف خلال إحدى حلقات برنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، أن الفنان طلال أبلغه بعدم تجربته بركوب الخيل من قبل، لكنه واصل مزاحه معه بالتأكيد على ضرورة التدرب على الأمر؛ كون المشاركين بالأوبريت سيدخلون المسرح بالخيل بحفل الجنادرية.
ولفت إلى أن الراحل طلال أبلغه بعد ذلك هاتفياً بأنه تدرب لأسبوع كامل في جدة على ركوب الخيل، مشيراً إلى أنه شعر بالإحراج من تلك المزحة وأبلغه بأن فكرة الخيل قد تم إلغاؤها. وفق “أخبار 24”.
وتمنى الأمير عبدالرحمن بن مساعد، أن يعود التعاون بينه وبين الفنان كاظم الساهر مجدداً، مضيفاً أنه يشعر بأن الأخير قلّ نشاطه، لكنه يتمنى فعلاً أن يتعاونا من جديد.
في لقاء خاص مع #ياهلا..
الأمير الشاعر عبدالرحمن بن مساعد يستعيد ذكرياته مع الراحل “طلال مداح” ويروي موقف طريف معه قبل غناء أوبريت “كتاب مجد بلادنا”@abdulrahman @Mofareh5@almaddaha#ديوان_عبدالرحمن_بن_مساعد#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/Dje31yfrq2
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) October 7, 2021
في لقاء خاص مع #ياهلا..
الأمير الشاعر عبدالرحمن بن مساعد: أتمنى أن يعود التعاون بيني وبين الفنان #كاظم_الساهر @KadimAlSahirORG@abdulrahman @Mofareh5#ديوان_عبدالرحمن_بن_مساعد#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/yJVf5EqQvy
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) October 7, 2021