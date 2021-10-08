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أخبار محلية > مُختص أمريكي: لهذا السبب يتوقع أن تكون سلالة “دلتا” آخر متحورات “كورونا”
08/10/2021   11:33 ص

مُختص أمريكي: لهذا السبب يتوقع أن تكون سلالة “دلتا” آخر متحورات “كورونا”

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توقع خبير أمريكي في العلوم، أن تكون سلالة “دلتا” هي المتحور الأخير لفيروس “كورونا” والقاعدة التي ترتبط بتطور الفيروس.  

وقال عضو الأكاديمية الوطنية الأمريكية للعلوم، يفجيني كونين، إن سلالة “دلتا” ستظل تسيطر على الأمور المتعلقة بالفيروس لفترة من الوقت قد تنتهي بتوقف “كورونا” عن التطور.  

ولفت كونين وفقاً لوكالة “تاس” الروسية، أن تلك السلالات تجعل من الصعب على الفيروس الحفاظ على قدرة عالية على الارتباط بالمستقبلات، أو الهروب من الأجسام المضادة.  وفق “أخبار 24”.

ونوه إلى أن فرص سلالة “دلتا” قليلة جداً في إنتاج طفرات قادرة على الصمود أمام الأجسام المُضادة، موضحاً أن أوضاع الفيروس ليست في السوء. 

مُختص أمريكي: لهذا السبب يتوقع أن تكون سلالة “دلتا” آخر متحورات “كورونا”

أخبار محلية
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