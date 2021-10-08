نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > بالصور.. القوات البحرية تنفذ رماية بالصواريخ على الأهداف البحرية في منطقة عمليات تمرين نسيم البحر
08/10/2021   11:32 ص

بالصور.. القوات البحرية تنفذ رماية بالصواريخ على الأهداف البحرية في منطقة عمليات تمرين نسيم البحر

+ = -
209

نفذت القوات البحرية والقوات الجوية المشاركة في تمرين نسيم البحر-١٣ رماية بالصواريخ على الأهداف البحرية في منطقة عمليات التمرين .

وحضر التمرين قائد القوات البحرية، الفريق الركن فهد الغفيلي، وقائد القوات البحرية الباكستانية الفريق أول أمجد خان نيازي، وسفير المملكة في إسلام آباد نواف المالكي.

وأوضح الفريق الركن الغفيلي أن تمرين نسيم البحر ليس بجديد بين القوات البحرية والقوات البحرية الباكستانية ويمثل النسخة رقم ١٣، مشيراً إلى أن التمارين مع الأشقاء مستمرة لرفع الجاهزية وتبادل الخبرات وتعزيز الأمن البحري.

وأضاف أن مشاركة القوات الجوية برماية الذخيرة في التمرين تُعتبر إضافة للتمرين لدعم وتعزيز الاستراتيجية البحرية في الوصول والتواجد في أي منطقة تستوجب ذلك لحماية المصالح الحيوية للمملكة.

يُذكر أن مقاتلات القوات الجوية نفذت الرماية في منطقة عمليات بعيدة عن قواعدها بما تمتلكه من منظومات جوية تمكّنها من الطيران لمسافات بعيدة لمساندة وحدات القوات البحرية في مسرح عملياتها في بحر العرب.

القوات البحرية تنفذ رماية بالصواريخ على الأهداف البحرية

وفق “أخبار 24”.

بالصور.. القوات البحرية تنفذ رماية بالصواريخ على الأهداف البحرية في منطقة عمليات تمرين نسيم البحر

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885178428.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.