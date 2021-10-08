بالصور.. القوات البحرية تنفذ رماية بالصواريخ على الأهداف البحرية في منطقة عمليات تمرين نسيم البحر

نفذت القوات البحرية والقوات الجوية المشاركة في تمرين نسيم البحر-١٣ رماية بالصواريخ على الأهداف البحرية في منطقة عمليات التمرين .
وحضر التمرين قائد القوات البحرية، الفريق الركن فهد الغفيلي، وقائد القوات البحرية الباكستانية الفريق أول أمجد خان نيازي، وسفير المملكة في إسلام آباد نواف المالكي.
وأوضح الفريق الركن الغفيلي أن تمرين نسيم البحر ليس بجديد بين القوات البحرية والقوات البحرية الباكستانية ويمثل النسخة رقم ١٣، مشيراً إلى أن التمارين مع الأشقاء مستمرة لرفع الجاهزية وتبادل الخبرات وتعزيز الأمن البحري.
وأضاف أن مشاركة القوات الجوية برماية الذخيرة في التمرين تُعتبر إضافة للتمرين لدعم وتعزيز الاستراتيجية البحرية في الوصول والتواجد في أي منطقة تستوجب ذلك لحماية المصالح الحيوية للمملكة.
يُذكر أن مقاتلات القوات الجوية نفذت الرماية في منطقة عمليات بعيدة عن قواعدها بما تمتلكه من منظومات جوية تمكّنها من الطيران لمسافات بعيدة لمساندة وحدات القوات البحرية في مسرح عملياتها في بحر العرب.
وفق “أخبار 24”.