“الحج والعمرة”: اشتراط التصريح من أجل الصلاة والعمرة مستمر وندرس رفع الطاقة الاستيعابية

أكد وكيل وزارة الحج والعمرة المساعد لخدمات الحجاج والمعتمرين المهندس هشام سعيد، أن اشتراط الحصول على تصريح من أجل أداء الصلاة والعمرة في المسجد الحرام لا يزال مستمراً.
ونفى سعيد وفقاً لـ “المدينة” ما تردد عن السماح بالصلاة أو العمرة في الحرم المكي بدون تصريح، مشدداً على أن الإجراءات النظامية المعلن عنها ما زالت مستمرة على الوضع السابق.
وأضاف أن وزارة الحج والعمرة تدرس حالياَ رفع الطاقة الاستيعابية للمصلين والمعتمرين في المسجد الحرام، داعياً من يرغب في الصلاة أو أداء العمرة للحجز عبر تطبيق اعتمرنا.
جدير بالذكر أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، قد نفت في وقت سابق ما جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن السماح بأداء الصلوات في ساحات الحرم المكي بدون تصاريح.