“توكلنا” يوضح طريقتين لإضافة واستعراض تذاكر “موسم الرياض” بالتطبيق

أوضح تطبيق “توكلنا”، كيفية إضافة واستعراض تذاكر “موسم الرياض” في التطبيق، مبيناً أن هناك طريقتين لذلك.
وبيّن التطبيق، أن الطريقة الأولى هي الربط المباشر بعد شراء تذكرة أو مجموعة تذاكر من خلال الضغط على مشاركتها مع التطبيق، ومن ثم ظهور التذكرة عبر خدمات الفعاليات.
ونوه إلى أن الطريقة الثانية هو الربط عبر رمز توكلنا بعد شراء تذكرة أو مجموعة من التذاكر، وذلك من خلال إدخال رمز توكلنا، والتوجه إلى تطبيق “توكلنا” ثم الضغط على الرمز.
ولفت إلى أن خطوات تلك الطريقة تتضمن الضغط على إنشاء الرمز، وبعدها إدخال الرمز، وظهور التذكرة عبر خدمات الفعاليات.
وفق “أخبار 24”.