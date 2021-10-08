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أخبار محلية > القبض على وافد امتهن القيام بعمليات تجميل للإبل بغرض زيادة قيمتها في الشرقية
08/10/2021   11:32 ص

القبض على وافد امتهن القيام بعمليات تجميل للإبل بغرض زيادة قيمتها في الشرقية

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أعلنت شرطة المنطقة الشرقية القبض على وافد زائر من الجنسية المصرية، امتهن القيام بعمليات تجميلية للإبل من شأنها تعديل مواصفاتها الخلقية بغرض زيادة قيمتها عند البيع.  

وأوضح المتحدث الرسمي لشرطة المنطقة الشرقية المقدم محمد الشهري، أن إجراءات الاستدلال بشرطة محافظة الأحساء بالتنسيق مع شرطة الرياض وبالتعاون مع نادي الإبل، أسفرت عن تحديد هوية الوافد وهو في العقد الرابع من العمر.  

وأضاف المقدم الشهري أنه ضبط بحوزة الوافد كذلك بعض الأدوات والمستحضرات التي تستخدم في مثل تلك العمليات، واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية وجرى إحالته للجهة المختصة. وفق “أخبار 24”.

القبض على وافد امتهن القيام بعمليات تجميل للإبل بغرض زيادة قيمتها في الشرقية

أخبار محلية
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