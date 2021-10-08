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أخبار محلية > “يعكس النور”.. سفير نيوزيلاندا يروي قصة الزي الذي ارتداه أثناء تقديم أوراق اعتماده لدى المملكة
08/10/2021   5:21 م

“يعكس النور”.. سفير نيوزيلاندا يروي قصة الزي الذي ارتداه أثناء تقديم أوراق اعتماده لدى المملكة

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قال السفير النيوزيلاندي لدى المملكة، “بارني ريلي”، إنه فخور بارتداء زي صنعه طلبة مدرسة نيوزيلاندية متخصصة في التصميم والموضة.

وأشار “ريلي” إلى أن الزي وألوانه يعكسان عناصر من الثقافة المحلية والطبيعة الجغرافية والمناظر الطبيعية في بلاده.

وأوضح أن اللون الأبيض في الزي الذي يدخل في جزء رئيس من التصميم يعبر عن الانتقال بين النور والظلام، فيما يعكس اللون الأزرق أهمية الأنهار والمجاري المائية في ثقافة بلاده المحلية، خاصة في الساحل الشرقي. وفق “أخبار 24”.

وتابع بأن الخطوط السوداء تحكي قصة الرحلة عبر الحدود الدولية، وأهمية التواصل، كما يرمز التصميم إلى جبل إيست كوست المقدس في الثقافة النيوزيلندية.

“يعكس النور”.. سفير نيوزيلاندا يروي قصة الزي الذي ارتداه أثناء تقديم أوراق اعتماده لدى المملكة

أخبار محلية
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