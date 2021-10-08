“انكسرت بوفاة جدتي”.. طالبة تروي قصة ابتكارها الذي مكنها من الفوز بجائزة “آيسف الدولي”

روت الطالبة الفائزة بالمركز الثالث في معرض آيسف الدولي للعلوم والهندسة 2021، رشا القحطاني، قصة ابتكارها، وأكثر موقف أثر فيها أثناء إعدادها لمشروعها.
وقالت “القحطاني” إنها تعرضت للانكسار بعد وفاة جدتها، التي كانت تدعمها، فضلا عن أنها خسرت في منافسات أولمبياد الكيمياء التي أقيمت قبل 3 أعوام، الأمر الذي أثر عليها بشكل كبير.
وأوضحت الطالبة أن ابتكارها للعبة فيديو مبتكرة لتشخيص القلق العام في مرحلة المراهقة، جاء مما لامسته شخصيًا في هذه المرحلة العمرية من قلق وتوتر.
وأضافت أن اللعبة التي صممتها تستند إلى مجموعة خيارات ومستويات يختارها اللاعب، وعن طريق هذه الخيارات يتم تشخيص الإصابة بالمرض.
وقال “محمد”، والد الطالبة، إن الأخيرة حصلت على منحة من ولي العهد، محمد بن سلمان، للدراسة في مدارس الرياض، وهو ما تسبب في فرحة كبيرة للعائلة.وفق “أخبار 24”.
يذكر أن “القحطاني” كانت ضمن طلبة الإدارة العامة لتعليم الرياض، الذين حققوا في مايو الماضي، 3 جوائز كبرى وجائزتين خاصتين خلال مشاركتهم في معرض آيسف الدولي، الذي أقيم في الولايات المتحدة، تحت رعاية مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة”.
“وأنا في قمة النجاح توفيت جدتي، فانكسرت”..
ولكن في جولة أخرى تمكنت رشا القحطاني من تحقيق المركز الثالث عالميًّا في آيسف 2021. @mawhiba #التواصل_الحكومي pic.twitter.com/eZVRK6fjYi
— التواصل الحكومي (@CGCSaudi) October 8, 2021