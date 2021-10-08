افتتح وزير التجارة، الدكتور ماجد القصبي، ووزيرة التجارة الخارجية بمملكة السويد، آن هالبرج، اليوم (الجمعة) في العاصمة ستوكهولم، مجلس الأعمال السعودي السويدي.
وقال “القصبي” خلال افتتاح المجلس، إن المملكة تعد أكبر شريك اقتصادي في الشرق الأوسط للسويد، والشريك التجاري الأول من بين الدول الإسكندنافية، إذ بلغ حجم التبادل التجاري في آخر 5 سنوات أكثر من 6 مليارات دولار.
من جهتها، استعرضت نائب وزير التجارة الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنافسية، الدكتورة إيمان المطيري، أبرز الإصلاحات الاقتصادية التي حققتها المملكة في ظل الرؤية؛ والتي أسهمت في إيجاد بيئة تنافسية معززة للنمو الاقتصادي من خلال عدد من الإصلاحات التنظيمية والتشريعية والإجرائية في قطاعات مختلفة.
بدورها أشارت رئيسة مجلس الأعمال السعودي السويدي واللجنة التنفيذية في اتحاد الغرف السعودية، لبنى العليان، إلى تشكيل فرق عمل للقطاعات المستهدفة وتحديد معايير قياس للأداء، مبينة أن هناك العديد من الفرص الكبيرة والواعدة للتعاون الاقتصادي بين البلدين.
وفق “أخبار 24”.