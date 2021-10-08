“كونترا” يعد نياكاتي لمواجهتين

ذكرت مصادر أن مدرب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، الروماني كوزمين كونترا، أعد خطة لتجهيز محترف الفريق الفرنسي يوسف نياكاتي، بدنياً وفنياً، قبل مواجهة فريق ضمك، ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري المحترفين.
وأبانت المصادر، وفقا لـ”الرياضية”، أن نياكاتي سيشارك لعدة دقائق في المواجهة التجريبية أمام الفيحاء، والتي ستقام غداً (السبت) على ملعب الأمير فيصل بن فهد بمقر النادي في جدة.
يذكر أن النادي تعاقد مع اللاعب في نهاية فترة التسجيل الصيفية الماضية، لكنه لم يشارك كلاعب أساسي مع الفريق حتى الآن، بسبب التعاقد معه متأخراً، وعدم جاهزيته البدنية أثناء قدومه.