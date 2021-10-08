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اخبار رياضية > رينارد يكشف عن سبب عدم إشراك العبود
08/10/2021   5:21 م

رينارد يكشف عن سبب عدم إشراك العبود

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كشف المدير الفني للمنتخب الوطني، هيرفي رينارد عن سبب عدم إشراك عبدالرحمن العبود، خلال مواجهة اليابان التي حسمها الأخضر، بنتيجة 1-0، في إطار الجولة الثالثة بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وأوضح رينارد أنه قرر عدم إشراك عبدالرحمن العبود بديلاً لفهد المولد، لأسباب تكتيكية، ولرغبته في عدم وضع اللاعب تحت ضغط كونها المشاركة الأولى له مع الأخضر.

وأضاف رينارد أنه يركز حاليًا على لقاء الصين، وأن الطريق ما زال طويلا ولا بد من الاستعداد للمباراة المقبلة.

ويستضيف المنتخب الوطني نظيره الصيني الثلاثاء المقبل، ضمن مباريات الجولة الرابعة من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة إلى المونديال. وفق “أخبار 24”.

رينارد يكشف عن سبب عدم إشراك العبود

اخبار رياضية
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