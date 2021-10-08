فهد المولد يُعلق على فوز “الأخضر” أمام “اليابان”

أبدى لاعب المنتخب الوطني، فهد المولد سعادته بالفوز أمام اليابان ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022.
ونشر المولد، اليوم (الجمعة) صورة من احتفالات اللاعبين داخل غرف الملابس، مُذيلاً إياها بتعليق:”ألف مبروك للوطن فوز مهم والقادم أجمل يارب”.
وحسم الأخضر مباراته يوم أمس (الخميس) أمام اليابان بنتيجة 1-0، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022. وفق “أخبار 24”.
ويستضيف المنتخب الوطني نظيره الصيني الثلاثاء المقبل، ضمن مباريات الجولة الرابعة من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة إلى المونديال.
الف مبروك للوطن فوز مهم والقادم اجمل يارب pic.twitter.com/9x7C2ejgCq
— فهد المولد (@fahad_almowalad) October 8, 2021