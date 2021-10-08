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أخبار محلية > بالفيديو.. جدة وأم وحفيدة يتشاركن في تأليف “كتاب”
08/10/2021   5:20 م

بالفيديو.. جدة وأم وحفيدة يتشاركن في تأليف “كتاب”

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اشتركت جدة وأم وحفيدة في تأليف أحد الكتب المعروضة حاليًا بمعرض الرياض الدولي للكتاب، الذي تستمر فعالياته حتى يوم الأحد المقبل.

وقالت الجدة، منيرة القاسم، خلال مداخلة في “برنامج 120” المذاع على قناة “الإخبارية”، إن فكرة تأليف الكتاب جاءت بمبادرة من ابنتها “منال”.

وأِشارت إلى أن ابنتها وضعتها أمام الأمر الواقع، وأرسلت لها الأسئلة أسبوعيًا لتجيب عنها، وهي الإجابات التي رأت القاسم أنها تصلح لإفادة المجتمع وليس لعائلتها فقط.

وتابعت المؤلفة بأنه خلال إجاباتها عن الأسئلة، طرأت فكرة أن يكون الكتاب حوارات وأسئلة بين 3 أجيال، لافتة إلى أنه في كل جيل الصالح والطالح. وفق “أخبار 24”.

وبينت أنها أطلقت على هذا الكتاب “زبدة الحياة”، لأنه خلاصة تجاربها الدراسية والحياتية، باستثمار المبادئ وعدم تقديم تنازلات، وهذا ما يخدم قيام الحضارة.

بالفيديو.. جدة وأم وحفيدة يتشاركن في تأليف “كتاب”

أخبار محلية
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