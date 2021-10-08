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08/10/2021   11:29 م

استشاري متخصص يقدم نصيحة مهمة لتفادي آلام ما بعد تصحيح النظر

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قدَم استشاري طب وجراحة العيون والليزك، الدكتور حافظ الفالح، بعض النصائح للأشخاص الذين خضعوا لعملية تصحيح النظر.

وأرجع الفالح الآلام التي يشعر بها بعض المرضى في الشهور الأولى بعد إجراء العملية، إلى حساسية القرنية التي تستمر من 3 إلى 6 أشهر بعد تصحيح النظر.

ونصح المرضى باستخدام مرهم مرطب أو جيل عند النوم خلال الـ6 أشهر الأولى بعد العملية، وذلك لتقليل حدوث أعراض مثل الوخزات والآلام المتكررة بالعين عند النوم، مؤكدًا أنه يمكن استخدام هذه المراهم الترطيبية دون استشارة.

وفق “أخبار 24”.

استشاري متخصص يقدم نصيحة مهمة لتفادي آلام ما بعد تصحيح النظر

طب وتداوي
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