استشاري متخصص يقدم نصيحة مهمة لتفادي آلام ما بعد تصحيح النظر

قدَم استشاري طب وجراحة العيون والليزك، الدكتور حافظ الفالح، بعض النصائح للأشخاص الذين خضعوا لعملية تصحيح النظر.
وأرجع الفالح الآلام التي يشعر بها بعض المرضى في الشهور الأولى بعد إجراء العملية، إلى حساسية القرنية التي تستمر من 3 إلى 6 أشهر بعد تصحيح النظر.
ونصح المرضى باستخدام مرهم مرطب أو جيل عند النوم خلال الـ6 أشهر الأولى بعد العملية، وذلك لتقليل حدوث أعراض مثل الوخزات والآلام المتكررة بالعين عند النوم، مؤكدًا أنه يمكن استخدام هذه المراهم الترطيبية دون استشارة.
أنصح الأشخاص اللي يسوون عمليات تصحيح النظر باستخدام جل أو مرهم مرطب عند النوم لمدة ٦ أشهر بعد العملية، يقلل بإذن الله من حدوث أعراض مثل الوخزات والآلام المتكررة بالعين بعد النوم .
في نهاية المقطع وضعت أمثلة لأنواع الجل والمراهم الترطيبية الآمنة بالإمكان استخدامها دون استشارة ✅ pic.twitter.com/e0qc5Z1USF
— د. حافظ الفالح (@hafezalfaleh) October 6, 2021
وفق “أخبار 24”.