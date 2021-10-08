تنتهج الحكومات والمنظمات الدولية والهيئات المجتمعية حول العالم العديد من طرق التشجيع على ممارسة التمارين الرياضية ورياضة المشي، نظراً لارتفاع معدل البدانة عند المراهقين والأطفال في مختلف الدول بسبب العادات الغذائية غير الصحية.
كما تعمل الحكومات، ومنها الحكومة السعودية بالتعاون مع الجهات المعنية، على إنشاء وتطوير المسارات المخصصة لممارسة رياضة المشي وتحفيز الجميع على المشاركة من خلال عدد كبير من المهرجانات ومسابقات الماراثون.
وظهرت مؤخراً عدة تطبيقات إلكترونية لا تحصي فقط عدد الخطوات أو الكيلومترات التي تمشيها كل يوم، بل تدفع لك المال مقابل كل خطوة تخطوها أو تمرين رياضي تمارسه أو حتى تمشية حيوانك الأليف.
إليك أفضل وأشهر تلك التطبيقات، والتي تتوفر لمستخدمي هواتف آيفون وهواتف أندرويد.
تطبيق “Sweatcoin”.. دولار مقابل المشي مسافة 4 كلم
ويُعد التطبيق الأشهر على الإطلاق، ويدفع للمستخدم دولارا أمريكيا مقابل المشي مسافة 4 كلم، ويتم تحويل رصيد المستخدم عبر بنك “PayPal” الإلكتروني.
تطبيق “Rover”.. امش مع كلبك أو قطتك واربح المال
ويعرض التطبيق الحصول على دخل قد يصل إلى 20 دولاراً، بمجرد أن تمارس رياضة المشي أو التنزه مع حيوانك الأليف لمدة لا تقل عن 30 دقيقة يومياً.
تطبيق “StepBet”.. مكافآت تصل إلى 40 دولاراً
يقوم المشارك عبر ربط التطبيق بأجهزة تتبع اللياقة البدنية كساعة أبل أو سوار جوجل الرياضي؛ بالدخول في سباق يستمر لمدة 6 أسابيع، حيث يحقق مبلغاً من المال يصل إلى 40 دولاراً عند تحقيقه عدد الكيلومترات المطلوب.
تطبيق “Healthywage”.. اخسر الوزن الزائد واربح جائزة تصل إلى 10 آلاف دولار
يساعد التطبيق الفريد من نوعه من يعانون من السمنة والبدانة على خسارة الوزن، وذلك عبر تحفيزهم لربح الجائزة الكبرى التي تصل قيمتها إلى 10 آلاف دولار بعد الفوز في 10 تحديات تحددها حاسبة خاصة بالتطبيق.
تطبيق “DoorDash “.. توصيل الطلبات بطريقة صحية
يشجع التطبيق عمال توصيل الطلبات على ممارسة الرياضة، حيث يشترط أن يقوم العامل بتوصيل الأطعمة والمشروبات والسلع الغذائية مشياً على القدمين أو عبر ركوب الدراجة.
وفق “أخبار 24”.