شاهد.. طوابير طويلة من الزوار لدخول جناح المملكة في “إكسبو دبي 2020”

شهد جناح المملكة في إكسبو دبي 2020 اليوم (الجمعة) إقبالاً كبيراً من الزوار؛ للتعرف على ما يحتويه والاطلاع على برامجه وأنشطته.
ونشر سفير المملكة في الإمارات تركي الدخيل مقطع فيديو لطوابير طويلة من الزوار ينتظرون دورهم للدخول إلى الجناح، إضافة إلى أعداد أخرى في الداخل.
يُذكر أن الجناح يشارك الزوار بقصة المملكة بتاريخها العريق وحاضرها المزدهر ومستقبلها الواعد، وذلك عبر رحلة إبداعية بأحدث التقنيات.
الحشود تنتظر جولة في #الجناح_السعودي #اكسبو_دبي_٢٠٢٠ 🙏🏻🇸🇦💚 pic.twitter.com/67xQgs6U0l
— #تركي_الدخيل (@TurkiAldakhil) October 8, 2021
وفق “أخبار 24”.