شاهد.. إعصار يتشكل ببحر جازان.. و”حرس الحدود” يخلي الشاطئ

تعرضت شواطئ جازان مساء اليوم (الجمعة) إلى إعصار قوي تزامن مع هطول غزير للأمطار في المنطقة.
وأظهرت مقاطع فيديو نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي تشكُّل الأعاصير بشكل قوي داخل البحر على جهة الكورنيش الجنوبي لجازان.
وتواجدت دوريات حرس الحدود بكثافة على الشاطئ، ومع اشتداد الإعصار طالبت المتنزهين بإخلائه فوراً حفاظاً على سلامتهم.
شاهد 🔴🌪️
فيديو جديد لأعاصير ساحل #جازان قبل قليل #اعاصير_جازان pic.twitter.com/5F2bc560bM
— طقس العرب – السعودية (@ArabiaWeatherSA) October 8, 2021
شاهقة مائية في جيزان الآن
تصوير الأخ : يحيى كريري#جازان_الان pic.twitter.com/Q3Zp9WyZgr
— فريق عواصف جازان ⛈️🌧️🌪️ (@Awsef_jazan2020) October 8, 2021
وفق “أخبار 24”.