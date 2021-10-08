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أخبار المناطق > شاهد.. إعصار يتشكل ببحر جازان.. و”حرس الحدود” يخلي الشاطئ
08/10/2021   11:29 م

شاهد.. إعصار يتشكل ببحر جازان.. و”حرس الحدود” يخلي الشاطئ

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تعرضت شواطئ جازان مساء اليوم (الجمعة) إلى إعصار قوي تزامن مع هطول غزير للأمطار في المنطقة.

وأظهرت مقاطع فيديو نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي تشكُّل الأعاصير بشكل قوي داخل البحر على جهة الكورنيش الجنوبي لجازان.

وتواجدت دوريات حرس الحدود بكثافة على الشاطئ، ومع اشتداد الإعصار طالبت المتنزهين بإخلائه فوراً حفاظاً على سلامتهم.

وفق “أخبار 24”.

شاهد.. إعصار يتشكل ببحر جازان.. و”حرس الحدود” يخلي الشاطئ

أخبار المناطق
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