بالفيديو.. خبير مصرفي: لهذا السبب رمي إيصالات الصراف الآلي دون إتلافها يمثل خطورة على أصحابها

كشف الخبير المصرفي طلعت حافظ، مخاطر رمي إيصالات الصراف الآلي دون إتلافها.
وقال، خلال مداخلة في برنامج “نشرة النهار” على قناة الإخبارية، إن إلقاء إيصال الصراف الآلي يمكن أن يلحق الضرر بصاحبه، وذلك حال وقع في يد أحد ضعاف النفوس، حيث من الممكن أن يتتبع العميل ويعرف رصيده ويلحق به الأذى.
ونفى حافظ أن تكون المعلومات المتوفرة في إيصال الصراف الآلي وسيلة تمكّن الآخرين من الدخول إلى حساب العميل.
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والخبير المصرفي طلعت حافظ لـ #نشرة_النهار: الخطر من رمي إيصالات الصراف الآلي هو وقوعه في يد أحد المحتالين وقد يتتبع هذا العميل ويُلحق به الأذى #الإخبارية pic.twitter.com/2cMmKLq7hm
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 8, 2021
وفق “أخبار 24”.