يبدأ اعتباراً من الغد.. “الصحة” تكشف التحديث الجديد للحالات في “توكلنا”

كشفت وزارة الصحة التحديث الجديد للحالات الصحية في تطبيق توكلنا، والذي يبدأ اعتباراً من يوم غد (الأحد)، وذلك بعد قرار اشتراط التحصين بجرعتين للدخول لأماكن الأنشطة المختلفة.
وتضمنت الحالات “محصن” لمن أكمل جرعات اللقاح المطلوبة، و”تلقى جرعة أولى” لمن حصل على جرعة واحدة من اللقاحات المعتمدة في المملكة، و”لم تثبت إصابته” للحالة الصحية للفئة العمرية غير المستوفية لأخذ اللقاح، و”غير محصن” لمن لم يحصل على اللقاح ممن هم من الفئة العمرية المستهدفة.
كما تضمنت الحالات “مصاب” وذلك للشخص الذي توجد له عينة إيجابية في الـ 10 أيام السابقة، و”مخالط” لمن خالط حالة إصابة مؤكدة مخبرياً بغض النظر عن وجود الأعراض من عدمها، إضافة إلى “حجر منزلي” و”حجر مؤسسي”.
وفق “أخبار 24”.