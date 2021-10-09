بالفيديو.. الأميران سلطان بن سلمان ومتعب بن عبد الله وعدد من الأمراء يقدمون التعازي في وفاة بداح الفغم

قدّم مستشارا خادم الحرمين الشريفين، الأمير سلطان بن سلمان، والأمير فيصل بن خالد، التعازي في وفاة الراحل بداح الفغم، وذلك خلال زيارتهما لمنزل ذويه في الرياض.
كما قدّم التعازي أيضاً الأمير متعب بن عبد الله، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد، والأمير عبد العزيز بن فهد بن تركي.
يُذكر أن الراحل كان من الملازمين للملك عبد الله بن عبد العزيز، ونجله الراحل عبد العزيز كان حارساً شخصياً للملك عبد الله، ومن ثم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز. وفق “أخبار 24”.
مستشار #خادم_الحرمين_الشريفين
الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز
معزياً ومواسياً في الفقيد بداح الفغم
رحمه الله خلال زيارة سموه لذويه في
منزلهم بمدنية الرياض … pic.twitter.com/A0RoWwwjlG
— صور آل سعود (@alsaud1ksa) October 9, 2021
مستشار #خادم_الحرمين_الشريفين
الأمير #فيصل_بن_خالد_بن_عبدالعزيز
معزياً ومواسياً في الفقيد بداح الفغم
رحمه الله خلال زيارة سموه لذويه في
منزلهم بمدنية الرياض … pic.twitter.com/FkNHhBIqVH
— صور آل سعود (@alsaud1ksa) October 9, 2021
صاحب السمو الملكي الأمـير#متعب_بن_عبدالله بن عبدالعزيز
معزياً ومواسياً في وفاة الفقيد
بداح بن عبدالله الفغم رحمه الله
خلال زيارته لذويه بمنزلهم بالرياض . pic.twitter.com/V2KLgWU1CW
— صور آل سعود (@alsaud1ksa) October 9, 2021