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أخبار محلية > بالفيديو.. الأميران سلطان بن سلمان ومتعب بن عبد الله وعدد من الأمراء يقدمون التعازي في وفاة بداح الفغم
09/10/2021   9:09 م

بالفيديو.. الأميران سلطان بن سلمان ومتعب بن عبد الله وعدد من الأمراء يقدمون التعازي في وفاة بداح الفغم

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قدّم مستشارا خادم الحرمين الشريفين، الأمير سلطان بن سلمان، والأمير فيصل بن خالد، التعازي في وفاة الراحل بداح الفغم، وذلك خلال زيارتهما لمنزل ذويه في الرياض.

كما قدّم التعازي أيضاً الأمير متعب بن عبد الله، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد، والأمير عبد العزيز بن فهد بن تركي.

يُذكر أن الراحل كان من الملازمين للملك عبد الله بن عبد العزيز، ونجله الراحل عبد العزيز كان حارساً شخصياً للملك عبد الله، ومن ثم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز. وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. الأميران سلطان بن سلمان ومتعب بن عبد الله وعدد من الأمراء يقدمون التعازي في وفاة بداح الفغم

أخبار محلية
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