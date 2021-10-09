“هيئة الاتصالات” تضبط أجهزة تؤثر على مستوى الخدمة المقدمة للمستخدمين في جدة

ضبطت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالتنسيق مع الجهات الأمنية في محافظة جدة خلال جولات تفتيشية على أسواق الاتصالات، مجموعة من أجهزة مقويات الشبكة غير النظامية لدى بعض الباعة.
وأوضحت الهيئة أن هذه الأجهزة تؤثر سلباً على مستوى الخدمة المقدمة للمستخدمين المجاورين، وينتج عنها تداخلات راديوية تنعكس سلبيًا على خدمات الاتصالات المتنقلة.
وأشارت إلى أنها قامت بتحرير محاضر الضبط؛ تمهيداً لرفع المخالفات إلى لجنة النظر في مخالفات نظام الاتصالات، وإحالة المخالفين إلى الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم وفق النظام. وفق “أخبار 24”.
وكانت الهيئة كشفت في وقت سابق أن غرامات توريد وبيع أجهزة الاتصالات المخالفة في المملكة تصل إلى 25 مليون ريال حسب نظام الاتصالات.