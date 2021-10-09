“النصر” يرفض مقترحات “الاحتراف”

أفادت مصادر بأن مجلس إدارة نادي النصر، قد رفض المقترحات الثلاثة التي قدمتها لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في اتحاد الكرة بخصوص التعديلات المقترحة لسقف اللاعبين المحترفين.
وأشارت المصادر وفقًا لـ”الرياض”، إلى أن مجلس إدارة نادي النصر قد رفض المقترحات؛ بداعي عدم وجود آلية واضحة في تطبيق النظام المالي، إضافة إلى مطالبة النصر بضرورة الاستمرار في النظام الحالي لحفظ حقوق الأندية واللاعبين لضمان عدم عودة الديون لخزائن الأندية.
يذكر أن لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين قد قدمت ثلاثة مقترحات لأندية دوري المحترفين في ظل عدم ورود اللجنة لأي مقترح من الأندية.