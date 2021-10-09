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أخبار محلية > “الحج والعمرة”: اقتصار منح تصاريح العمرة والصلاة في الحرمين على المحصنين بجرعتين فقط
09/10/2021   9:08 م

“الحج والعمرة”: اقتصار منح تصاريح العمرة والصلاة في الحرمين على المحصنين بجرعتين فقط

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أعلنت وزارة الحج والعمرة، أنه اعتبارًا من صباح غد (الأحد) سيتم اقتصار إصدار تصاريح أداء العمرة والصلوات في المسجد الحرام والزيارة لمسجد المصطفى عليه الصلاة والسلام، للأشخاص المحصنين الحاصلين على جرعتين من لقاح فيروس كورونا المعتمد في المملكة، والحالات المستثناة من أخذ اللقاح بحسب ما يظهره تطبيق “توكلنا”.

وأوضحت الوزارة أن ضيوف الرحمن الذين أتموا حجز تصريح أداء مناسك العمرة أو الصلاة أو الزيارة وإصداره دون استكمال جرعتيْ التحصين، يجب عليهم المسارعة إلى أخذ الجرعة الثانية قبل 48 ساعة من موعد التصريح تجنبًا لإلغائه. وفق “أخبار 24”.

وأشارت إلى أن جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الخاصة بالوباء، تخضع للتقييم المستمر من قبل هيئة الصحة العامة (وقاية)، وذلك بحسب تطورات الوضع الوبائي.

“الحج والعمرة”: اقتصار منح تصاريح العمرة والصلاة في الحرمين على المحصنين بجرعتين فقط

أخبار محلية
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