“شؤون الحرمين” تعلن فتح التقديم للوظائف الموسمية للجنسين

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، عن بدء استقبال طلبات الوظائف الموسمية للجنسين اعتباراً من اليوم (السبت)، وذلك للعمل في الحرمين الشريفين.
وأوضحت أن شروط التقديم تتمثل في أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وألا يقل عمره عن 20 عاماً، وأن يكون مستعدا للعمل في أي وقت.
وأكدت ضرورة أن تكون جميع البيانات المدخلة صحيحة، وإحضار أصول الأوراق الثبوتية في موعد المقابلة، مع طباعة بيانات المتقدم من منصة أبشر في حالة القبول المبدئي. وفق “أخبار 24”.
وأشارت إلى أن التقديم ينتهي يوم الخميس المقبل، وسيكون إلكترونياً عبر بوابة التوظيف الموسمي الخاصة بالرئاسة.