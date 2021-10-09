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أخبار محلية > عائلة المعتقل خالد الدوسري تؤكد دعم الحكومة لقضية ابنهم وتستنكر استغلالها من البعض لزيادة المتابعين
10/10/2021   12:56 ص

عائلة المعتقل خالد الدوسري تؤكد دعم الحكومة لقضية ابنهم وتستنكر استغلالها من البعض لزيادة المتابعين

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استنكرت عائلة المعتقل السعودي في السجون الأمريكية خالد الدوسري، محاولة البعض استغلال القضية من أجل زيادة متابعيهم في منصات التواصل الاجتماعي من خلال نشر مقاطع صوتية لا تمت للواقع بصلة وتشوش على القضية.

وشددت، في بيان لها، على أن قضية ابنهم تحظى بدعم من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ممثلة في وزارة الخارجية وسفارة المملكة في واشنطن.

وأوضحت أن القضية مرجعها الإعلامي حساب المحامي سعود بن قويد عبر “تويتر”، وحسابهم الرسمي، وكذلك الإعلامي خلف الدوسري. وفق “أخبار 24”.

وأكدت احتفاظها بالحق الكامل في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يحاول التكسب المادي وزيادة المتابعين دون مراعاة المشاعر الإنسانية للعائلة.

عائلة المعتقل خالد الدوسري تؤكد دعم الحكومة لقضية ابنهم وتستنكر استغلالها من البعض لزيادة المتابعين

أخبار محلية
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