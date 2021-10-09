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أخبار محلية > بالفيديو.. “الموارد البشرية” بغرفة الرياض توضح التخصصات الأقل طلبًا في سوق العمل
10/10/2021   12:56 ص

بالفيديو.. “الموارد البشرية” بغرفة الرياض توضح التخصصات الأقل طلبًا في سوق العمل

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كشف نائب رئيس لجنة الموارد البشرية وسوق العمل بغرفة الرياض، الدكتور عبدالعزيز العواد، التخصصات غير المطلوبة بسوق العمل.

وقال خلال مداخلة في برنامج “120” على قناة الإخبارية، إن تخصصي التاريخ والجغرافيا غير مطلوبين في سوق العمل خلال الوقت الحالي.

وأضاف أن برنامج تنمية القدرات البشرية سوف يساعد في تطوير مهارات الثروة البشرية في المملكة، كونه يتيح للأشخاص الذين يعملون بالفعل في مجالات معينة، فرصة تعلم تخصصات أفضل. وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. “الموارد البشرية” بغرفة الرياض توضح التخصصات الأقل طلبًا في سوق العمل

أخبار محلية
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