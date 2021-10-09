نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > وكيل وزارة الخارجية: تطبيق “التسجيل الذاتي” يمكّن الحجاج والمعتمرين من الحصول على التأشيرات دون مراجعة السفارات
10/10/2021   12:57 ص

وكيل وزارة الخارجية: تطبيق “التسجيل الذاتي” يمكّن الحجاج والمعتمرين من الحصول على التأشيرات دون مراجعة السفارات

+ = -
677

أكد وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية، متعب الدوسري، أن تطبيق التسجيل الذاتي يمكّن الحجاج والمعتمرين من تكملة إجراءاتهم دون الذهاب إلى سفارات المملكة أو مراكز التأشيرات.

وأوضح، في حديثه لقناة العربية، أنه بموجب التطبيق سيتمكن الحاج والمعتمر من تسجيل الخصائص الحيوية والسمات ذاتياَ في جميع المراحل؛ من بصمة الأصابع، وبصمة العين، وبصمة الوجه، ومن ثم تُستكمل بعدها عملية إصدار التأشيرة.

وأضاف أن جميع الإجراءات التي كان يقوم بها الحاج والمعتمر في السابق ستتم عن طريق التطبيق، ما يختصر الوقت والجهد؛ كون العمليات تتم عبر الهواتف الذكية. وفق “أخبار 24”.

وكيل وزارة الخارجية: تطبيق “التسجيل الذاتي” يمكّن الحجاج والمعتمرين من الحصول على التأشيرات دون مراجعة السفارات

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885178641.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.