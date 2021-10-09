وكيل وزارة الخارجية: تطبيق “التسجيل الذاتي” يمكّن الحجاج والمعتمرين من الحصول على التأشيرات دون مراجعة السفارات

أكد وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية، متعب الدوسري، أن تطبيق التسجيل الذاتي يمكّن الحجاج والمعتمرين من تكملة إجراءاتهم دون الذهاب إلى سفارات المملكة أو مراكز التأشيرات.
وأوضح، في حديثه لقناة العربية، أنه بموجب التطبيق سيتمكن الحاج والمعتمر من تسجيل الخصائص الحيوية والسمات ذاتياَ في جميع المراحل؛ من بصمة الأصابع، وبصمة العين، وبصمة الوجه، ومن ثم تُستكمل بعدها عملية إصدار التأشيرة.
وأضاف أن جميع الإجراءات التي كان يقوم بها الحاج والمعتمر في السابق ستتم عن طريق التطبيق، ما يختصر الوقت والجهد؛ كون العمليات تتم عبر الهواتف الذكية. وفق “أخبار 24”.
وكيل وزارة الخارجية #السعودية تميم الدوسري: “التسجيل الذاتي” هدفه تمكين الحجاج والمعتمرين من الحصول على التأشيرات بيسر وفي وقت وجيز#العربية pic.twitter.com/VtNJ07pO22
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) October 8, 2021
وكيل وزارة الخارجية #السعودية تميم الدوسري: تطبيق “التسجيل الذاتي” يمكن الحجاج والمعتمرين من الحصول على التأشيرات عبر الهواتف الذكية#العربية pic.twitter.com/0yuTlPIWou
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) October 8, 2021