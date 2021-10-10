المملكة تدعو الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي للاضطلاع بمسؤولياتهما ومحاسبة مليشيات الحوثي

دعت المملكة، أمس (السبت)، الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، لمحاسبة مليشيات الحوثي وفقًا للقانون الدولي، وذلك على خلفية الهجمات المستمرة لمليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران ضد المدنيين والأعيان المدنية في المملكة.
وأكد مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله المعلمي، أن المملكة لن تألو جهدًا في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية أراضيها، والحفاظ على سلامة مواطنيها والمقيمين فيها، وفقًا لالتزاماتها بموجب القوانين الدولية، وذلك في رسالة موجهة لمجلس الأمن الدولي.
وأضاف المعلمي أن مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، حاولت استهداف مطار الملك عبدالله في جازان بطائرة مسيرة مفخخة، في اليوم الثامن من الشهر الجاري، مبيناً أن هذه المحاولة العدائية أسفرت عن إصابة عشرة مسافرين مدنيين وموظفي مطار من جنسيات مختلفة، بالإضافة إلى أضرار مادية في المطار.
وجدد التأكيد على أن الاستهداف المتعمد للبنى التحتية المدنية وتهديد المدنيين الأبرياء يمكن أن يرقى إلى جريمة حرب، لذلك يجب محاسبة مليشيات الحوثي وفقًا للقانون الدولي، موضحاً أن الغياب المستمر للإجراءات الكافية والصارمة من قبل المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، قد أرسل رسالة خاطئة للحوثيين لمواصلة أعمالهم الإرهابية في المنطقة. وفق “أخبار 24”.
وشدد على أهمية أن يتحمل مجلس الأمن مسؤوليته تجاه مليشيات الحوثي وموردي أسلحتهم والموارد التي تمول أعمالهم الإرهابية؛ من أجل وقف تهديداتهم للسلم والأمن الدوليين قبل فوات الأوان، مطالباً بتعميم هذه الرسالة كوثيقة رسمية من وثائق مجلس الأمن الدولي.