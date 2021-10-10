أصدر النظام الآلي للإنذار المبكر، التابع للمركز الوطني للأرصاد، عدة تنبيهات باستمرار الرياح النشطة اليوم (الأحد) على الرياض والشرقية ونجران.
وأوضح النظام، أن السليل ووادي الدواسر وليلى في منطقة الرياض ستشهد رياحاً نشطة وأتربة مثارة وتدنياً في مدى الرؤية حتى الساعة (06:00) مساءً، مبيناً أن تلك الحالة ستكون على أجزاء من الشرقية ونجران.
ونوه في تنبيهين متقدمين إلى أن منطقة عسير وتحديداً المجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل والنماص وبلقرن وتنومة ستكون على موعد مع أمطار متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بتساقط للبرد وجريان للسيول حتى الساعة (08:00) مساءً. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أضم والشفا والعرضيات وميسان والسيل الكبير والطائف والهدا ستشهد سحباً رعدية ممطرة، ونشاطاً في الرياح السطحية حتى الساعة (08:00) مساءً.