رسمياً.. بدء تطبيق اشتراط التحصين بجرعتين عند دخول المنشآت العامة والخاصة

بدأ صباح اليوم (الأحد)، بشكل رسمي تنفيذ قرار عدم السماح بدخول المنشآت الحكومية والخاصة والتعليمية وركوب الطائرات ووسائل النقل العام، وكذلك حضور النشاطات والمناسبات، سوى للمُحصنين بجرعتين من اللقاحات المُضادة لـ”كورونا”.
وأوضحت وزارة الداخلية، أن اشتراط التحصين بجرعتين من اللقاحات المُعتمدة من وزارة الصحة سيتم تطبيقه عند دخول الأنشطة الاقتصادية أو التجارية أو الثقافية أو الترفيهية أو الرياضية أو السياحية.
ونوهت إلى أن ذلك يشمل أيضاً دخول المناسبات العلمية أو الاجتماعية، وكذلك المنشآت الحكومية والخاصة، وركوب الطائرات ووسائل النقل العام. وفق “أخبار 24”.
وشددت على أنه يُستثنى من هذا القرار الفئات المُستثناة من أخذ اللقاح وفقاً لما يظهر في تطبيق “توكلنا”.