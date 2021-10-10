مدير مكتب ولي العهد يُعيد نشر وصية للراحل غازي القصيبي.. وهذا ما جاء فيها

أعاد مدير مكتب ولي العهد، بدر العساكر، نشر وصية للسفير والوزير السابق الراحل غازي القصيبي تحدّث فيها عن الاعتزاز بمكانة المملكة، وقدرتها على التقدم دائماً.
وذكر القصيبي في وصيته، أنه يجب أن يكون هناك أمل في الله سبحانه وتعالى وإيمان وثقة بالوطن وشبابه، مع عدم نسيان أن هذا الوطن هو منطقة البيت الحرام ومكة المكرمة.
ولفت إلى أن تلك المنطقة انطلق منها الآلاف ونشروا الحضارة في ثلاثة أرباع العالم، لذا لا يجب أن ينسى أبناؤهم وأحفادهم هذا الإرث التاريخي. وفق “أخبار 24”.
وأضاف: “لسنا حضارة هامشية ولا حضارة فرعية ولا حضارة في غابات الأمازون، لكن أمة ظلت لمدة أكثر من 800 سنة تقود العالم في كل شيء بما فيها الفكر والعلم والتقنية”.
ونوه إلى أن الدنيا هبوط وصعود ولكن يمتلك هذا الوطن القدرة والأمل، مستشهداً بمقولة الأمير خالد الفيصل “مكاننا الطبيعي في الصف الأول من العالم الأول”.
“نحن لسنا حضارة هامشية…
لدينا القدرة ولدينا الأمل”
إنها وصيّة #غازي_القصيبي رحمه الله
التي يبثها بفخر واعتزاز
بحضارتنا ووطننا وقدراتنا 🇸🇦 pic.twitter.com/6m8iwlLCWe
— بدر العساكر Bader Al Asaker (@Badermasaker) October 9, 2021