نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > بالفيديو.. فهد الربيق يروي قصة شراء الملك سلمان لوحة فنية له بمبلغ مالي كبير قبل 45 عاماً
10/10/2021   8:13 ص

بالفيديو.. فهد الربيق يروي قصة شراء الملك سلمان لوحة فنية له بمبلغ مالي كبير قبل 45 عاماً

+ = -
508

روى الرسام فهد الربيق، قصة شراء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، لوحة فنية له بمقابل مالي كبير، وذلك قبل 45 عاماً.

وقال الربيق في لقاء مع قناة “السعودية”، إن الملك سلمان اشترى لوحته الفنية بـ15 ألف ريال في وقتٍ كان يبلغ فيه قيمة أفضل لوحة 3 أو 4 آلاف ريال، مبيناً أن الرقم المالي الذي حصل عليه كان يشتري قطعتي أرض بشمال الرياض.

ولفت إلى أن معرضه الفني الأول كان عام 1397هـ وحضره الملك سلمان والأمير فيصل بن فهد، إلى جانب عدد من الشخصيات الشهيرة حينها، موضحاً أن ذلك حدث قبل دخوله معهد التربية الفنية بـ4 أشهر.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. فهد الربيق يروي قصة شراء الملك سلمان لوحة فنية له بمبلغ مالي كبير قبل 45 عاماً

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885178663.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.