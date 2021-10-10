بالفيديو.. فهد الربيق يروي قصة شراء الملك سلمان لوحة فنية له بمبلغ مالي كبير قبل 45 عاماً

روى الرسام فهد الربيق، قصة شراء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، لوحة فنية له بمقابل مالي كبير، وذلك قبل 45 عاماً.
وقال الربيق في لقاء مع قناة “السعودية”، إن الملك سلمان اشترى لوحته الفنية بـ15 ألف ريال في وقتٍ كان يبلغ فيه قيمة أفضل لوحة 3 أو 4 آلاف ريال، مبيناً أن الرقم المالي الذي حصل عليه كان يشتري قطعتي أرض بشمال الرياض.
ولفت إلى أن معرضه الفني الأول كان عام 1397هـ وحضره الملك سلمان والأمير فيصل بن فهد، إلى جانب عدد من الشخصيات الشهيرة حينها، موضحاً أن ذلك حدث قبل دخوله معهد التربية الفنية بـ4 أشهر.
فهد الربيق: الملك سلمان اقتنى مني لوحة موحد المملكة.#فهد_الربيق_في_ريشة#قناة_السعودية pic.twitter.com/mQ7nAGFYui
— قناة السعودية (@saudiatv) October 9, 2021
وفق “أخبار 24”.