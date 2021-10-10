استشاري يوضح أسباب الإصابة باضطرابات النوم والشخير.. ومدى تأثير وضعيات النوم

أوضح استشاري طب وجراحة الأنف والأذن والحنجرة، الدكتور عبدالله البداح، أسباب إصابة البالغين باضطرابات النوم والشخير، ومدى تأثير وضعيات النوم على ذلك.
وقال البداح، إن أسباب اضطرابات النوم والشخير لمن فوق الـ25 عاماً تشمل زيادة الوزن، وزيادة التدخين، وتناول مادة الكافيين، مشيراً إلى أن تناول الطعام قبل النوم يُصيب بالارتجاع وتشنجات الأحبال الصوتية.
ولفت في مداخلة مع برنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، إلى أن هناك دراسة قدرت أعداد المُصابين باضطرابات النوم والشخير في المملكة بأنها تحدث لشخص واحد من كل ثلاثة أشخاص. وفق “أخبار 24”.
ونوه إلى أن وضعيات النوم غير المُريحة تزيد من ظهور “الشخير” أثناء النوم، لذا يجب أن يُراجع الشخص وضعيات نومه في حال استمرار حدوث اضطرابات النوم له.
هل هناك علاقة بين “اضطراب النوم والشخير” بالأكل قبل النوم؟.. استشاري طب وجراحة أنف وأذن وحنجرة، يُجيب@jalmuayqil#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/p5MLPLg6U9
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) October 9, 2021
اضطرابات النوم..
د. عبدالله البداح -استشاري طب وجراحة الأنف والأذن والحنجرة:
هناك دراسة كشفت أن “شخص من كل ثلاثة” في السعودية مُعرض للشخير أثناء النوم@jalmuayqil#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/YenOn33c6G
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) October 9, 2021
د. عبدالله البداح -استشاري طب وجراحة الأنف والأذن والحنجرة:
وضعيات النوم هذه تساعد في ظهور “الشخير” أثناء النوم، وزيادة الوزن أهم أسباب اضطرابات النوم#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/hrl8zgdeh4
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) October 9, 2021
اضطراب النوم..
د. عبدالله البداح -استشاري طب وجراحة الأنف والأذن والحنجرة- يوضح أسباب ظهور “الشخير” لدى الشباب والكبار أثناء النوم#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/QMFkY5hq8S
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) October 9, 2021