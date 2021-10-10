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أخبار محلية > استشاري يوضح أسباب الإصابة باضطرابات النوم والشخير.. ومدى تأثير وضعيات النوم
10/10/2021   8:13 ص

استشاري يوضح أسباب الإصابة باضطرابات النوم والشخير.. ومدى تأثير وضعيات النوم

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أوضح استشاري طب وجراحة الأنف والأذن والحنجرة، الدكتور عبدالله البداح، أسباب إصابة البالغين باضطرابات النوم والشخير، ومدى تأثير وضعيات النوم على ذلك.

وقال البداح، إن أسباب اضطرابات النوم والشخير لمن فوق الـ25 عاماً تشمل زيادة الوزن، وزيادة التدخين، وتناول مادة الكافيين، مشيراً إلى أن تناول الطعام قبل النوم يُصيب بالارتجاع وتشنجات الأحبال الصوتية.

ولفت في مداخلة مع برنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، إلى أن هناك دراسة قدرت أعداد المُصابين باضطرابات النوم والشخير في المملكة بأنها تحدث لشخص واحد من كل ثلاثة أشخاص. وفق “أخبار 24”.

ونوه إلى أن وضعيات النوم غير المُريحة تزيد من ظهور “الشخير” أثناء النوم، لذا يجب أن يُراجع الشخص وضعيات نومه في حال استمرار حدوث اضطرابات النوم له.

استشاري يوضح أسباب الإصابة باضطرابات النوم والشخير.. ومدى تأثير وضعيات النوم

أخبار محلية
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