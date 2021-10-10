“بيتروس” يتحدث عن دوره في انتقال”تاليسكا” إلى النصر

كشف لاعب النصر السابق، البرازيلي بيتروس، عن دوره في انتقال مواطنه تاليسكا إلى صفوف الفريق قبل بداية الموسم بعدما كان قريباً من الانتقال إلى الهلال.
وقال بيتروس في تصريحات لقناة النصر عبر يوتيوب: “استطعنا أن نغير وجهة تاليسكا من الهلال إلى النصر، وتحدثت مع اللاعب أثناء مفاوضات النصر معه، وهناك قصة في تحويل مسار انتقاله”.
وأضاف: “جهزت منزلي كاملًا بعد مغادرتي لتاليسكا، لتهيئة الجو المناسب له؛ ليكون اللاعب الأول في دوري المحترفين”.
وأكمل: “اتفقت مع الإدارة على أنني سأفاوض أي لاعب برازيلي في المستقبل بدلًا عنهم من أجل النصر”. وفق “أخبار 24”.
وتابع: “أصعب لحظة لي مع النصر هي اليوم الذي رحلت.. كنت متأكدا على قدرتي من تحقيق بطولات أكثر”.
واستطرد: “أجمل لحظاتي مع النصر عندما انتصرنا أمام الهلال 3-2 موسم 2019، إنه يوم خالد في حياتي”.
وأتم تصريحاته: “في المستقبل قد أعود إلى النصر كمدير أو مدرب لأساعد الفريق”.