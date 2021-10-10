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اخبار رياضية > بالفيديو والصور.. الهلال يهزم التعاون وديًا بثلاثية استعدادًا لاستئناف الدوري
10/10/2021   8:19 ص

بالفيديو والصور.. الهلال يهزم التعاون وديًا بثلاثية استعدادًا لاستئناف الدوري

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حقق فريق الهلال الفوز في مباراته الودية أمام التعاون، مساء اليوم السبت، بنتيجة 3-2، في إطار استعداد الفريقين لاستئناف مسابقة دوري المحترفين.

وجاءت أهداف الهلال عن طريق كل من مصعب الجوير، ولوسيانو فيتو وبافيتيمبي غوميز.

وسجل هدفي التعاون في شباك الهلال الثنائي حسن العمري ومحمد أبو سبعان.

ويحتل الهلال المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 12 نقطة، بينما يتواجد التعاون في المركز الأخير برصيد 3 نقاط.

الهلال

الهلال

الهلال

الهلال

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو والصور.. الهلال يهزم التعاون وديًا بثلاثية استعدادًا لاستئناف الدوري

اخبار رياضية
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