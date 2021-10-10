بالفيديو والصور.. الهلال يهزم التعاون وديًا بثلاثية استعدادًا لاستئناف الدوري

حقق فريق الهلال الفوز في مباراته الودية أمام التعاون، مساء اليوم السبت، بنتيجة 3-2، في إطار استعداد الفريقين لاستئناف مسابقة دوري المحترفين.
وجاءت أهداف الهلال عن طريق كل من مصعب الجوير، ولوسيانو فيتو وبافيتيمبي غوميز.
وسجل هدفي التعاون في شباك الهلال الثنائي حسن العمري ومحمد أبو سبعان.
ويحتل الهلال المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 12 نقطة، بينما يتواجد التعاون في المركز الأخير برصيد 3 نقاط.
🎬 شاهد أهداف #كبير_آسيا في ودية التعاون ⚽️💙#فيديو_الهلال#الهلال pic.twitter.com/21dmS4K7rQ
— نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) October 9, 2021
وفق “أخبار 24”.