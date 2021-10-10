“بيتروس” يُشيد بتجربة “بن سلمان”.. ويكشف سبب تسميته بـ” محمد”

أكد لاعب النصر السابق، البرازيلي بيتروس، أنه منبهر بما يقدمه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، من عمل داخل المملكة خلال السنوات الأخيرة.
وقال بيتروس في تصريحات لقناة النصر عبر يوتيوب: “أنا معجب ومنبهر جدا بعمل الأمير محمد بن سلمان لذلك أُطلق على نفسي اسم محمد بيتروس”.
وأضاف: “الناس في المملكة متدينون ويعاملونك مثل ما تُعامل في بلدك ويحترمون عاداتك الشخصية كثيرا”.
وأوضح أنه دائماً ما يحارب في الملعب أمام جميع الأندية، ولا يهتم بجماهير الخصم أن تعجب به أم لا، لافتاً إلى أنه في المستقبل قد يعود إلى النصر كمدير أو مدرب لأساعد الفريق. وفق “أخبار 24”.
وأتم تصريحاته: “عندما تم إنهاء عقدي، طلبت من الإدارة أن يتم التعاقد مع لاعبين كبار من أجل النصر “.