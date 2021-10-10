حقق فريق الأهلي الفوز في المباراة الودية على نظيره السالمية الكويتي، مساء اليوم السبت، بنتيجة 2-0، في إطار تحضيرات الفريق لاستئناف مسابقة دوري المحترفين.
وسجل الهدف الأول لفريق الأهلي اللاعب الحسن نداو في الدقيقة 19، قبل أن يضيف حسين المقهوي الهدف الثاني في الدقيقة 61.
وخاض الأهلي المباراة الودية بتشكيل مكون من:
“”ياسر المسيليم، عبدالله حسون، دانكلير، فهد الحمد، عبدالباسط هندي، محمد المجحد، علي الأسمري، فليب، نداو، سلمان المؤشر، حسين المقهوي”.
ويحتل الأهلي المركز الرابع عشر بجدول ترتيب دوري المحترفين برصيد 5 نقاط، بعد مرور 7 جولات من عمر مسابقة دوري المحترفين.
وفق “أخبار 24”.