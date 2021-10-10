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اخبار رياضية > “ماريغا” يوجه رسالة لجماهير الهلال
10/10/2021   8:19 ص

“ماريغا” يوجه رسالة لجماهير الهلال

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وجه مهاجم الهلال، المالي موسى ماريغا رسالة للجماهير، بعد الفوز بالمباراة الودية أمام التعاون بنتيجة 3-2، استعدادا لعودة منافسات دوري المحتفين.

وكتب “ماريغا” عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”:” لقد كان اختبارًا جيدًا لنا اليوم وفوزًا رائعًا، وسنواصل العمل”.

وجاءت أهداف الهلال عن طريق كل من مصعب الجوير، ولوسيانو فيتتو وغوميز، بينما سجل هدفي التعاون في شباك الهلال الثنائي حسن العمري ومحمد أبو سبعان. وفق “أخبار 24”.

ويحتل الهلال المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 12 نقطة، بينما يتواجد التعاون في المركز الأخير برصيد 3 نقاط.

“ماريغا” يوجه رسالة لجماهير الهلال

اخبار رياضية
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