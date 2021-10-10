افتتح أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، اليوم (الأحد)، مشروع جسر الملك خالد في مدينة سكاكا، بتكلفة تجاوزت 32 مليون ريال.
وتفقد أمير المنطقة المشروع الذي يبلغ طوله 705 أمتار وعرضه 17.22 متراً، واستمع إلى شرح مفصل عنه قدمه أمين المنطقة المهندس عاطف الشرعان.
وأوضح الشرعان أن الجسر يقع عند تقاطع طريق الملك خالد مع طريق الملك سلمان، ويضم مسارين في كل اتجاه، وطريق خدمة بمسار واحد في كل اتجاه، ليصل العرض الكلي للطريق إلى أكثر من 39 مترًا، ويمتد المشروع بطول كيلو و35 متراً .
ووجه الأمير فيصل مسؤولي الأمانة بمضاعفة الجهود لإنجاز كافة مشروعات الخدمات والبنى التحتية في مواعيدها المحددة دون تأخير ، مع ضمان تنفيذها وفق أفضل المواصفات.
وفق “أخبار 24”.