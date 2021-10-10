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أخبار محلية > “الضمان الصحي”: حملة توعوية بالتعاون مع “النيابة العامة” للحد من الاحتيال في استخدام وثائق التأمين الصحي
10/10/2021   2:31 م

“الضمان الصحي”: حملة توعوية بالتعاون مع “النيابة العامة” للحد من الاحتيال في استخدام وثائق التأمين الصحي

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أعلن مجلس الضمان الصحي عزمه إطلاق حملة التوعية الثانية للحد من ممارسات الاحتيال والإهمال وإساءة استخدام وثائق التأمين الصحي ومنافعها، وذلك بالتعاون مع النيابة العامة.

وكان المجلس قد أطلق مؤخراً بالتعاون مع النيابة العامة حملة “خلك واعي” في مرحلتها الأولى انطلاقًا من مسؤوليته الإشرافية والرقابية وحرصه على استدامة قطاع التأمين الصحي للحد من الممارسات الخاطئة في القطاع.

وتضمنت الحملة عقد ورشتي عمل عن أساليب وإجراءات التحقيق في جرائم الاحتيال وإساءة الاستخدام استهدفت ممثلي شركات التأمين ومقدمي خدمات الرعاية الصحية وذوي العلاقة التأمينية، لتمكينهم وتعريفهم بأساليب التحقيق وكيفية جمع الأدلة والأحكام ذات الصلة. وفق “أخبار 24”.

كما أطلق المجلس سياسات سلوكيات قطاع التأمين الصحي الخاص للحد من ممارسات الاحتيال والإهمال وإساءة الاستخدام كجزء من استراتيجية 2020 – 2024، المتمثل في تمكين شركات التأمين ومقدمي الخدمات من رفع مستوى خدماتهم للمستفيدين وفق تنظيمات وسياسات متطورة.

يشار إلى أن المجلس كان قد وقع مذكرة تفاهم مع النيابة العامة لتبادل الخبرات والتعاون والمبادرات التوعوية والتثقيفية والأبحاث المشتركة وتنشيط قنوات التواصل بين الأجهزة الحكومية والقطاعات المختلفة.

“الضمان الصحي”: حملة توعوية بالتعاون مع “النيابة العامة” للحد من الاحتيال في استخدام وثائق التأمين الصحي

أخبار محلية
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