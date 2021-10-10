استهلاكه يجب ألا يتجاوز 25 جرامًا في اليوم.. أضرار السكر الأبيض.. وهذه أبرز بدائله

يعرف السكر الأبيض والملح باعتبارهما “السم الأبيض”، الذي يرفع خطر الإصابة بالسمنة وأمراض ضغط الدم والسكري، وإضافة إلى ذلك يؤدي تناول السكر إلى ضرر الأسنان وضعف المناعة ومشاكل البشرة والشعر ومتاعب المعدة والشعور بالامتلاء والإسهال والإمساك.
أضرار السكر
إذا كنت تحاول إنقاص الوزن، يجب عليك خفض معدل السكر إلى نصف الاستهلاك على أقل تقدير، ما يعني أن يكون معدل الاستهلاك اليومي 25 جرامًا، وتجنب المنتجات التي تحتوي على السكريات الإضافية.
ويعتبر السكر من الكربوهيدرات سريعة التأثير، التي قد تؤدي للإصابة بالسكري، وعليك تناول الخضراوات والفواكه والحبوب الكاملة كبديل مفيد عن تناول السكر، إضافة إلى عسل النحل كبديل للسكر.
البدائل
وهنا بدائل طبيعية كثيرة للسكر، من الممكن استخدامها وتجنب استخدام السكر الأبيض، نستعرضها فيما يلي:
عسل النحل:
يعد عسل النحل من أشهر وأفضل البدائل الطبيعية للسكر، إضافة لكونه غنيًا بالحديد والزنك والبوتاسيوم والكالسيوم وفيتامين ب6، والنياسين.
شراب القيقب
يحتوي شراب القيقب على أكثر من 54 من المواد المضادة للأكسدة، كما يحتوي على المعادن كالكالسيوم.
سكر التمر
بإمكانك استخدام سكر التمر، ويعتبر غنيًا بالسكر والفوائد الغذائية، كما يحتوي على الألياف لمكافحة الدهون والمغذيات مثل فيتامين ب 6 والحديد والماغنسيوم. وفق “أخبار 24”.
ستيفيا
يتاح نبات “ستيفيا” في الشكل السائل أو مجففًا، ويعطي طعمًا أكثر حلاوة من السكر الأبيض بـ30 مرة، ويعمل على تخفيف المشاكل الصحية كارتفاع ضغط الدَم والالتهابات.
سكر جوز الهند
يذوب سكر جوز الهند في السوائل الباردة والساخنة، ويؤثر بنسب منخفضة على نسبة السكري في الدم، ويعمل على الحفاظ على مستويات الطاقة نسبيًا ويمنع الجسم من تخزين الدهون.
سكر الفواكه (الفركتوز)
يعتبر سكر الفواكه سكرًا طبيعيًا مفيدًا للصحة بعكس السكر الأبيض.