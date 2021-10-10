في منظر بديع.. سحابة ضخمة في سماء جازان تتزامن مع لحظة اقتران كوكب الزهرة والقمر

ظهرت سحابة ضخمة في جازان تزامنا مع اقتران كوكب الزهرة والقمر مساء أمس (السبت)، في مشهد بديع زين سماء المنطقة.
ورصدت المشهد عدسة المصور ناجح القحطاني، الذي بثته “العربية”، ولقي تداولا واسعا من المغردين.
وبدا البرق واضحا من خلال السحابة التي كانت تبدو قريبة من الأرض ومن فوقها يظهر القمر وكوكب الزهرة يتوسطان السماء.
سحابة ضخمة عالية الإرتفاع على #جازان ويظهر أعلاها ايضا إقتران كوكب الزهرة مع القمر.
عبر:
ناجح القحطاني pic.twitter.com/TY90hGcgO0
— العربية الطقس (@AlArabiya_Taqs) October 9, 2021
وفق “أخبار 24”.