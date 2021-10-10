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أخبار محلية > في منظر بديع.. سحابة ضخمة في سماء جازان تتزامن مع لحظة اقتران كوكب الزهرة والقمر
10/10/2021   4:15 م

في منظر بديع.. سحابة ضخمة في سماء جازان تتزامن مع لحظة اقتران كوكب الزهرة والقمر

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ظهرت سحابة ضخمة في جازان تزامنا مع اقتران كوكب الزهرة والقمر مساء أمس (السبت)، في مشهد بديع زين سماء المنطقة.

ورصدت المشهد عدسة المصور ناجح القحطاني، الذي بثته “العربية”، ولقي تداولا واسعا من المغردين.

وبدا البرق واضحا من خلال السحابة التي كانت تبدو قريبة من الأرض ومن فوقها يظهر القمر وكوكب الزهرة يتوسطان السماء.

وفق “أخبار 24”.

في منظر بديع.. سحابة ضخمة في سماء جازان تتزامن مع لحظة اقتران كوكب الزهرة والقمر

أخبار محلية
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