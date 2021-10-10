أعلن مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ” عن إقامة المزاد العلني “مزاد أثير الرياض” في الـ20 من أكتوبر الحالي، بقاعة الخزامى في الرياض، الساعة الـ4 عصراً، وذلك لاستعراض 15 فرصة عقارية واستثمارية.
ويستعرض المزاد مجموعة من الأراضي والفلل والفرص التجارية والسكنية، في عدد من أحياء الرياض، ويتجاوز مجموع مساحات هذه العقارات 46,742 متراً مربعاً، في أحياء: (النرجس، والخزامي، وعِرقة، والقيروان، والنفل، والعقيق، والسليمانية).
وأشار المركز إلى أن المزاد يعد فرصة مميزة للمستثمرين ورجال الأعمال، مبينا أنه يمكن معرفة المزيد عن المزاد والفرص المطروحة من خلال زيارة صفحة المزادات الخاصة بموقع مركز الإسناد والتصفية الإلكتروني.
وفق “أخبار 24”.