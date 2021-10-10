“هيئة تقويم التعليم” تعتمد 67 مؤسسة تعليمية وبرنامجًا أكاديميًا

اعتمدت هيئة تقويم التعليم والتدريب، ممثلة بالمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي، 67 مؤسسة تعليمية وبرنامجًا أكاديميًا، وذلك خلال الربع الثالث من العام2021م.
واشتمل الاعتماد على 6 مؤسسات تعليمية حكومية وأهلية، و61 برنامجًا أكاديميًا في درجات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه.
يذكر أن الاعتماد الأكاديمي يعد إحدى الأدوات الرئيسة للارتقاء بجودة الأداء وجودة المخرجات، ورفع الكفاءة والفاعلية، ويعزز الثقة في مخرجات مؤسسات التعليم العالي على المستوى المحلي والدولي، ويسهم في تحسين ترتيب جامعات المملكة على المستوى العالمي، وإعداد المواطن المنافس عالمياً.
وفق “أخبار 24”.