بالصور.. “الغذاء والدواء” تنفذ حملة “اعرف خياراتك” لتعريف المستفيدين ببدائل الأدوية المتوفرة وأسعارها

أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء عن تنفيذ حملة توعوية بعنوان “اعرف خياراتك” في منطقتي الرياض والشرقية؛ لتوعية المستهلك بخدمة معرفة أسعار الأدوية وبدائلها، عبر تطبيق “طمني”.
وتركز الحملة على التعريف بالطريقة الصحيحة لقراءة البيانات على علبة الدواء، وكيفية التعرف على سعره، والخيارات والبدائل المتوفرة من خلال قراءة الرمز الشريطي “الباركود” المطبوع على العلبة.
وتتضمن الحملة جناحًا توعويًا تتوفر فيه عينات لأدوية مختلفة، بهدف شرح بدائل الأدوية، وطرق التعرف على أسعارها والفروقات بينها، مع وجود صيادلة مختصين للإجابة على الاستفسارات.
ويتزامن مع الحملة وجود مواد توعوية مطبوعة وإلكترونية في بعض الصيدليات الأهلية، كما يمكِن للمستفيدين تحميل تطبيق “طمني”، الذي يوفر معلومات حول بدائل الأدوية المعتمدة.
ويمكن للمستهلك الاستفادة من مجموعة المعلومات والبيانات المتوفرة في التطبيق: كالاسم العلمي والتجاري للمنتج، وطريقة ودواعي الاستعمال، والشكل الصيدلاني، ومدة الصلاحية، وظروف التخزين المناسبة للمنتج، ونوع وحجم العبوة، وهل يحتاج المنتج إلى وصفة طبية أم لا.
ويتيح “طمني” إرسال الاستفسارات أو الشكاوى أو البلاغات عن عدم توافر الأدوية، ويسهل البحث عن المنتجات الدوائية والغذائية والأجهزة الطبية بواسطة الاسم أو الباركود، ويوفر نصائح ومعلومات دقيقة ومهمة حول تلك المنتجات.
وفق “أخبار 24”.