“الصحة”: أكثر من 83 ألف مريض يحتاجون للرعاية التلطيفية سنوياً.. وهذه أبرز الفئات

قالت وزارة الصحة اليوم (الأحد) إن أكثر من 83.5 ألف مريض يحتاجون للرعاية التلطيفية سنوياً بالمملكة، 22% منهم من مرضى السرطان، و24% من مصابي الخرف، و17% من مصابي الأمراض الدماغية والوعائية.
ونشرت الوزارة بعض الحقائق والمعلومات حول خدمات الرعاية التلطيفية في المملكة، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للرعاية التلطيفية، والذي سيقام هذا العام 2021م تحت شعار “المساواة في الحصول على الرعاية التلطيفية .
وأبانت الوزارة أن خدمات الرعاية التلطيفية في المملكة بدأت قبل 3 عقود في مستشفى الملك فيصل التخصصي، ومركز الأبحاث.
وأوضحت أنه يوجد حالياً بالمملكة 50 استشارياً متخصصاً في الطب التلطيفي، و15 مركزاً للسرطان تشتمل على أقسام للرعاية التلطيفية في كل تجمع صحي، إضافة إلى وجود 21 وحدة للرعاية التلطيفية في كل تجمع صحي .
وذكرت أن الرعاية التلطيفية تعد نوعاً من أنواع الرعاية الصحية التي تقدم للمريض وللقائمين على رعايته من ذويه بهدف الحد أو التخفيف من معاناتهم في مواجهة المرض، حيث يتم توفير الرعاية التلطيفية للمصابين بمرض خطير أو يهدد الحياة، مثل السرطان، والأمراض العصبية المستعصية، والخرف، والزهايمر، والسكتة الدماغية، واضطرابات نخاع العظم والدم التي تتطلب زراعة الخلايا الجذعية، ونقص المناعة المكتسب.
وأشارت إلى أن الطب التلطيفي يُقدم علاج الأعراض كالألم وضيق التنفس وعلاج المشاكل الطبية الأخرى بحسب حالة المريض، بالإضافة إلى الدعم النفسي والاجتماعي للمريض وأسرته، وتقديم المشورة للمرضى الذين لايزالون تحت العلاج والرعاية المنزلية، بالإضافة إلى مواساة ودعم الأسرة في حال وفاة المريض.
وفق “أخبار 24”.