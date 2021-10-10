في الـ10 من أكتوبر من كل عام، تحتفي منظمة الصحة العالمية باليوم العالمي للصحة النفسية، والتوعية بأهمية الحفاظ على الصحة النفسية، خاصة بعدما أثبتت الدراسات أن ما يقرب من مليار شخص عالميًا يعاني الاضطرابات العقلية.
ووفقًا للإحصاءات، فإن كل 40 ثانية يموت شخص ما بسبب الانتحار، الذي يكون المسبب الرئيس له هو الاكتئاب، ولذلك اختارت المنظمة هذا العام موضوع “منع الانتحار” كعنوان لليوم.
– نصائح للمحافظة على الصحة النفسية
حافظ على نشاطك البدني
تنشط ممارسة التمارين الرياضية المواد الكيميائية في الدماغ، ما يرفع من الحالة المزاجية ويحسن وضع القلب والرئتين، وتساعد على التركيز وتحسن النوم، وتقلل 30 دقيقة من المشي الاكتئاب بنسبة 36%.
طعام صحي
يؤثر ما تتناوله من طعام على صحتك الجسدية والنفسية، فعليك تناول وجبات منتظمة ومتوازنة، إضافة للفواكه والخضراوات، والأسماك.
النوم الجيد
يؤثر اضطراب النوم أو الأرق على مستويات الهرمونات والوظائف العصبية في الدماغ، ما يضعف التفكير والتنظيم العاطفي ويسبب الانفعال والتعب أثناء النهار.
معالجة التوتر
مهما كانت أسباب التوتر عليك تعلم الحد من حدوثه، ومعالجته، لو كان سبب التوتر نابعًا من العمل عليك أخذ استراحة من الروتين، مشاركة الطعام مع الزملاء، أو القيام بنشاط بدني. وفق “أخبار 24”.
قبول الذات
عليك أن تعلم أن الجميع مختلفون وهذه هي الخطوة الأساسية في تحسين العافية، وعليك أن تغير فكرتك السلبية عن نفسك، واقض وقتًا أطول في ممارسة أنشطة تشغل ذهنك.
اطلب المساعدة
عليك طلب المساعدة إذا شعرت بضغط لا تستطيع مواجهته، كل الأشخاص يحتاجون للمساعدة من حين لآخر.