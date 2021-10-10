أرسين فينجر مدربا لنجوم الهلال والنصر أمام باريس سان جيرمان في كأس موسم الرياض

يقود المدير الفني السابق لنادي آرسنال، ورئيس منظومة التطوير الرياضي في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، أرسين فينجر، نجوم النصر والهلال في المباراة المقرر إقامتها أمام باريس سان جيرمان الفرنسي خلال موسم الرياض.
وكانت هيئة الترفيه برئاسة تركي آل الشيخ، قد أعلنت، في وقت سابق، عن تنظيم مواجهة كبرى بين باريس سان جيرمان الفرنسي ومزيج من نجوم الهلال والنصر ضمن فعاليات موسم الرياض يناير المقبل.
في المقابل لم يتم الكشف عن أسماء الفريق الذي سيضم مزيجا بين لاعبي الهلال والنصر، لمواجهة الفريق الفرنسي، في كأس موسم الرياض. وفق “أخبار 24”.