منها موانع الحمل وتأخر الزواج.. مختص يوضح أسباب إصابة السيدات بسرطان الثدي

استعرض استشاري جراحة الأورام السرطانية، الدكتور يوسف العبدالكريم، بعض الأسباب التي تؤدي للإصابة بسرطان الثدي لدى السيدات.
وقال خلال لقائه في برنامج “نشرة النهار” على قناة الإخبارية، إن تأخر الزواج وعدم الإنجاب وعدم الاعتماد على الرضاعة الطبيعية واستخدام موانع الحمل، جميعها من العوامل المؤدية لإصابة السيدات بسرطان الثدي.
وأضاف أن زيادة الوزن تعد من أهم أسباب إصابة المرأة بسرطان الثدي، كما أن إيقاع الحياة الرتيب والكسول يعد سببًا رئيسيًا في تكون السرطان وتفاقم الحالة. وفق “أخبار 24”.
فيديو | استشاري جراحة الأورام السرطانية:
“التأخر في الزواج” وكثرة استخدام “موانع الحمل” من أسباب الإصابة بسرطان الثدي#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/w8Ik6JfHgW
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 10, 2021