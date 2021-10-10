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أخبار محلية > طب وتداوي > منها موانع الحمل وتأخر الزواج.. مختص يوضح أسباب إصابة السيدات بسرطان الثدي
10/10/2021   8:40 م

منها موانع الحمل وتأخر الزواج.. مختص يوضح أسباب إصابة السيدات بسرطان الثدي

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استعرض استشاري جراحة الأورام السرطانية، الدكتور يوسف العبدالكريم، بعض الأسباب التي تؤدي للإصابة بسرطان الثدي لدى السيدات.

وقال خلال لقائه في برنامج “نشرة النهار” على قناة الإخبارية، إن تأخر الزواج وعدم الإنجاب وعدم الاعتماد على الرضاعة الطبيعية واستخدام موانع الحمل، جميعها من العوامل المؤدية لإصابة السيدات بسرطان الثدي.

وأضاف أن زيادة الوزن تعد من أهم أسباب إصابة المرأة بسرطان الثدي، كما أن إيقاع الحياة الرتيب والكسول يعد سببًا رئيسيًا في تكون السرطان وتفاقم الحالة. وفق “أخبار 24”.

منها موانع الحمل وتأخر الزواج.. مختص يوضح أسباب إصابة السيدات بسرطان الثدي

أخبار محلية, طب وتداوي
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